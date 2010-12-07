А. Лукашенко: Мы сегодня уже создали завод, который в состоянии сам производить уникальные космические аппараты

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Еще один национальный проект — системная информатизация Беларуси, широкомасштабное внедрение IT–технологий. Вместо отдельных программ будет выработана единая глобальная стратегия. Речь идет не только об электронном правительстве и широком использовании возможностей интернета. Это уже само собой разумеющееся. Надо идти глубже, дальше.

Очень большие перспективы имеет Парк высоких технологий. Есть проекты, которые, может быть, не столько дают отдачу сегодня, но направлены в будущее. Их цель — развить и укоренить в нашей стране такие знания и технологии, которые бы вывели Беларусь в разряд самых передовых хай-тековских стран мира.

Я имею в виду прежде всего космические технологии. Речь о технологиях XXI века, которые имеются в нашей стране. К ним проявляют интерес Россия, Украина, Италия и другие государства, которые готовы работать совместно с нами. Мы создаем полноценную самодостаточную инфраструктуру дистанционного зондирования Земли.

Спрос на наши работы, которые мы осуществляем вместе с нашими россиянами в космической отрасли, огромный. Мы там выполняем самые сложные научные действия: оптические, электронные, другие, создаем приборы для космических аппаратов. То предприятие, которое работает в этом секторе, в том числе и на оборону, имеет заказов на 5 лет вперед. На всю будущую пятилетку.

Скажу откровенно, мы это не афишировали особенно: мы сегодня уже создали завод, который в состоянии сам производить уникальные космические аппараты.

К области высоких технологий относится и строительство атомной электростанции. Это один из ключевых проектов не только для энергобезопасности, но и для развития всей инновационной системы. Несомненно, он поднимет нашу экономику на качественно более высокий уровень и даст импульс новым отраслям.

Проект высокорентабельный, очень наукоемкий и выгодный для страны. Уже выполнены необходимые подготовительные работы и ведутся переговоры с различными потенциальными партнерами.

Не хочу углубляться в те надуманные измышления, которыми изобилуют средства массовой информации, особенно, к сожалению, российские. Скажу лишь одно: для нас при выборе партнеров значение имеют два фактора — гарантии абсолютной безопасности объекта для людей и соблюдение интересов Беларуси.

На уровень масштабного промышленного производства должны выйти нано- и биотехнологии. В стране, по сути, будет создан биотехнологический сектор экономики, включающий 20 новых и модернизированных предприятий и производств. Вы слышите, я называю цифры: 20 предприятий. Это не маниловщина. То, что я говорю, уже во многом реализовано. Мы уже поставили задачи каждому этому предприятию. Чтобы, включив в программу эти направления, мы были уверены, что это будет реализовано.

Правительству, Национальной академии наук следует приступить к этой работе, не откладывая на далекую перспективу. Равно как и к формированию сектора фотоники и оптоэлектроники. Нам необходимо реально запустить на полную мощность отечественное микроэлектронное производство.

Таким образом, создание новых высокотехнологичных производств и подотраслей экономики, модернизация базовых отраслей обеспечат к 2015 году вклад наукоемкой продукции в экономику страны, сопоставимый с долей традиционных секторов, и показатель наукоемкости в 3% ВВП.

У нас для этого имеются необходимые предпосылки. Беларусь вошла в тридцатку лучших в мире стран по индексу научно–технического потенциала.

Я убежден: все эти планы для нас реализуемы. Но лишь в том случае, если мы все четко осознаем, что их выполнение зависит не только от Президента, Правительства, но и от каждого из нас.

А. Лукашенко: Мы должны избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного

А. Лукашенко: Для Беларуси минимально необходимая численность — 20 миллионов человек, а оптимальная — 30 миллионов

А. Лукашенко: Я не раз предлагал сделать, как на Западе — дать зарплату в 2-2,5 тысячи долларов, но и платить за все самим

А. Лукашенко: Роскоши раздавать льготы направо и налево не позволяют себе даже очень богатые страны

А. Лукашенко: Увеличение реальных денежных доходов к 2016 году сделает доступным строительство жилья за счет собственных и заемных средств

А. Лукашенко: Сегодня уже можно констатировать, что остановлено бегство умов из страны

А. Лукашенко: Приоритетное направление работы Правительства — к 2015 году обеспечить 30% энергии из собственных источников, оставшиеся 70% диверсифицировать