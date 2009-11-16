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Суперкомпьютер «СКИФ К-500» в ближайшее время введут в строй

16 ноября 2009 19:29
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Уникальную вычислительную машину будут использовать для строительства АЭС в Беларуси для повышения ядерной, радиационной и экологической безопасности на станции.

Напомним, суперкомпьютер ученые создали в 2003 году. Это первый белорусско-российский проект, который попал в список самых производительных вычислительных машин в мировом рейтинге топ-500.

Системы семейства «СКИФ» – самое передовое достижение в компьютерной сфере в странах СНГ. Благодаря ему, Беларусь вошла в мировую компьютерную элиту.

Анатолий Криштофик, исполнительный директор союзной программы «СКИФ-ГРИД»:
Движение суперкомпьютерных технологий идет неимоверными шагами. Мировое сообщество перешагнуло один питофлод. Если 99 высокотехнологических предприятий США в настоящий момент отключить от суперкомпьютеров, то 97% сразу потеряют рынки сбыта. То есть эффективное использование и обусловливает всю эту дороговизну.

# Hi-Tech # Наука

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