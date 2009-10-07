Судовые журналы 18 века будут оцифрованы

Ученые надеются, что метеорологические данные из судовых журналов помогут прояснить, как изменился климат за последние 200 лет.

Проект предполагает оцифровку журналов почти трехсот капитанов ВМС, начиная с рейсов 1760-х годов. В том числе, это журнал плавания Чарльза Дарвина на «Бигле», журналы капитана Кука и капитана Блая.

Ознакомиться с ними можно будет на сайте Национального архива в следующем году.

Журналы содержат подробные отчеты о погоде, которые обновлялись ежедневно и даже ежечасно старшими офицерами. Так как эти документы считались юридическими, к их заполнению подходили крайне серьезно: там есть очень точные измерения скорости и направления ветра, а также записи о температуре и давлении.

Архивные записи являются одним из важнейших инструментов для современных исследователей климата и используются для воссоздания картины погодных условий в мире в начале индустриальной эпохи. Исследователи надеются сравнить данные о неурожаях, засухах и ураганах с современными и использовать их для прогнозирования подобных событий в будущем, пишет BBC News.