Астрономы открыли вокруг Сатурна гигантское, прежде неизвестное кольцо

Оно состоит из пыли и льда и практически не отражает видимый свет, поэтому до сих пор о нем ничего не было известно.Объект удалось обнаружить с помощью космического телескопа «Спитцер» (Spitzer), сообщает newsru.com со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA. Кольцо расположено по краю системы Сатурна. Основная часть пыли и льда расположена примерно в 6 млн. километров от планеты и простирается почти до 12 млн. километров. Температура кольца составляет 193 градуса. Ранее было известно семь основных колец Сатурна, названных латинскими буквами от A до G, а также еще несколько колец меньшего размера.