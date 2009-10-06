Начинается продажа серийных ДНК

Ученые обещают сделать так, что генная инженерия станет проще, чем выпекание хлеба.

Искусственно созданные молекулы ДНК в серийном (по меркам отрасли) масштабе начала продавать недавно созданная американская компания Ginkgo BioWorks.

Как пишет Technology Review, основанная пятью учеными из Массачусетского технологического института компания предлагает промышленности и академическим институтам уже собранные цепочки конкретных генов.

«Думайте об этом, как о биологических макетах», - говорит Решма Шетти, один из основателей компании. – «Мы изготавливаем детали, тестируем, а затем их забираете вы. Теперь можно будет тратить больше времени на размышления о дизайне (организма), а не на выполнение тяжелой работы по получению ДНК».

Очень простой проект, такой, как сборка двух фрагментов ДНК, может стоить около $100.

Целью биоинженерии является систематическая разработка и создание новых организмов, выполняющих такие функции, как целенаправленное производство необходимых химических веществ. Зачастую это связано с созданием принципиально новых организмов и систем, а не простым улучшением уже существующих процессов при помощи каких-то генетических хитростей.

Пока что работу по разбиванию и сшиванию генетических кодов выполняют техники-лаборанты или аспиранты. Это занимает достаточно много времени, особенно, если необходимо получить большое количество не слишком отличающегося кода.

Интерес к синтезу генного материала среди представителей химической промышленности растет. И хотя уже существуют компании, которые занимаются синтезом ДНК, Ginkgo – первая из них, которая делает это путем сборки уже синтезированных заранее генов, что гораздо дешевле, чем синтез с нуля.