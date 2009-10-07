Сфотографированы сталкивающиеся черные дыры

Астрономы NASA опубликовали снимки ядра галактики NGC 6240, на которых хорошо видны две сверхмассивные черные дыры, расположенные на расстоянии 3000 световых лет друг от друга.

Непосредственно увидеть черную дыру невозможно, однако материя, окружающая дыру, испускает электромагнитное излучение, разгоняясь перед падением на компактный объект. В результате активные черные дыры с земли можно наблюдать как источники электромагнитного излучения с особыми характеристиками спектра.

Изучаемая галактика NGC 6240 располагается в созвездии Змееносца на расстоянии приблизительно 400 миллионов световых лет от Земли. Ранее уже было известно, что она образовалась в результате слияния двух галактик.

Ученые полагают, что процесс слияния двух черных дыр, начавшийся 30 миллионов лет назад, должен завершиться через несколько сотен миллионов лет. Астрофизики отмечают, что галактика NGC 6240 является отличным кандидатом для изучения вопросов динамики слияния звездных скоплений, сообщает Lenta.Ru.