Солнце выбросило гигантский протуберанец

Во вторник, 13 апреля, Солнце выбросило один из самых больших протуберанцев за последние годы.

Процесс занял около двух часов и был запечатлен запущенным в 1995 году аппаратом для наблюдений за светилом SOHO.

LASCO C2 — это одна из камер аппарата, передающая изображения, полученные широкоугольным спектрометром-коронографом LASCO (Large Angle Spectrometric Coronagraph).

Астрономы полагают, что Солнце постепенно выходит из необычно долгой «спячки» и активизируется. Новый 11-летний цикл активности светила должен был начаться еще в мае 2009 года, однако фаза затишья аномально затянулась, пишет Lenta.ru.