Глава Роскосмоса отложил полет на Марс на 20 лет

Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов дал «Российской газете» развернутое интервью, в котором рассказал о планах развития российской космонавтики на ближайшее время.

Глава Федерального космического агентства заявил, что программа освоения космоса должна быть последовательной, и выступил за осторожность при расстановке приоритетов. Перминов отметил, что путешествия к Луне и Марсу помогут ученым создать и отработать технологии межпланетных пилотируемых полетов, но добавил, что вряд ли стоит ожидать старта миссии к Марсу раньше, чем через 20 лет.

Руководитель Роскосмоса подтвердил, что в агентстве ведутся работы по созданию ядерной двигательной установки для нового пилотируемого корабля и уточнил, что на ее создание потребуется несколько десятков миллиардов рублей. Завершить наземную отработку двигательной установки планируется в 2018 году.

Кроме того, Перминов рассказал о перспективах запуска российской ракеты-носителя «Ангара». По его словам, ракетный сегмент на 80 % готов к началу летных испытаний, однако из-за недофинансирования специалисты не успевают вовремя закончить строительство стартового и технического комплексов. В качестве предварительной даты первого пуска Перминов назвал 2012 год.

Отвечая на вопрос о переносе запуска российского исследовательского аппарата для изучения спутника Марса Фобоса «Фобос-Грун» с 2009 на 2011 год, глава космического агентства заявил: «Одна из причин — необходимо уточнить характер поверхности Фобоса, чтобы точнее сконструировать устройство для забора грунта. Если грунт слишком твердый, то неправильно выбранный способ его забора может свести к нулю результат столь дорогой экспедиции. Нужна и более надежная отработка составных элементов».

Перминов также затронул тему дальнейшего развития космодрома Байконур, территорию которого Россия арендует у Казахстана до 2050 года. Глава Роскосмоса отметил, что Россия намерена продолжить реализацию проекта «Байтерек» — экологически чистого космического ракетного комплекса, предназначенного в том числе для запусков «Ангары». Что касается нового космодрома «Восточный» в Амурской области, то, как рассказал Перминов, его строительство планируется начать в 2011 году, а первый пуск произвести не позже 2015 года.

Руководитель Роскосмоса высказался и по поводу «человеческого ресурса» космической отрасли. Он заявил, что в отряд космонавтов в ближайшее время будут отобраны восемь кандидатов, и по информации Перминова одна из них — женщина. В настоящее время в Роскосмосе проходят подготовку 33 действующих космонавта, 19 из них еще не летали в космос. Сейчас многие космонавты ждут полета по много лет. Так, члены 23-й экспедиции к МКС, отправившиеся на орбиту 2 апреля, Александр Скворцов и Михаил Корниенко готовились по 13 лет, пишет Lenta.ru.