Индия создаст крылатую ракету дальнего действия

Индия занимается разработкой крылатой ракеты дальнего радиуса действия с дозвуковой скоростью полета.

Об этом заявил руководитель Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии Виджей Кумар Сарасват. По его словам, дальность полета ракеты, получившей название Nirbhay, составит тысячу километров. Масса ракеты будет около 1000 килограммов. Другие технические характеристики Nirbhay не сообщаются.

Между тем Сарасват также рассказал, что в ближайшее время будут проведены дополнительные испытания ракеты класса «воздух-воздух» Astra, дальность действия которой составляет от 45 до 100 километров. В серии испытательных пусков Индия проверит работу всех систем ракеты, включая двигатели и наведение. Первые в 2010 году испытания этой ракеты состоялись 11 января. Пуск был произведен с наземной установки и был оценен военными как успешный.

Помимо Astra и Nirbhay, Индия разрабатывает сверхзвуковую крылатую ракету «БраМос» воздушного, наземного и морского базирования. Проект ведется совместно с Россией. Наземная и морская версии «БраМос» уже приняты на вооружение Индии. Как ожидается, испытания ракеты воздушного базирования начнутся в 2011 году, а на вооружение ВВС Индии она будет принята в 2012, пишет Lenta.ru.