Сатурнианский шестиугольник впервые получили в лаборатории

Ученым впервые удалось воссоздать в лаборатории полярный шестиугольник Сатурна.

Для работы исследователи использовали сосуд с 30 литрами воды, который медленно вращался на специальном столе. Этот сосуд имитировал движение атмосферы газового гиганта. Внутри емкости с водой поместили специальное кольцо, которое вращалось относительно нее. Кольцо приводило к возникновению достаточно сложных токов в жидкости. Чтобы увидеть их, физики добавили в воду зеленый краситель.

В результате им удалось установить, что завихрения, возникающие по периметру тока, создаваемого кольцом, искривляют его, делая из круга многоугольник. Варьируя собственную скорость кольца, ученые смогли получить самые разнообразные формы — треугольники, квадраты, овалы. Им даже удалось вывести эмпирический закон: чем быстрее вращалось кольцо, тем меньше сторон было у получающегося многоугольника.

Впервые шестиугольник вокруг северного полюса Сатурна был обнаружен в 1988 году на фотографиях, полученных аппаратом «Вояджер». Тогда необычную форму потока списали на близлежащий шторм. Позже, однако, шестиугольник был заснят «Кассини» (а недавно аппарат сфотографировал шестиугольник в высоком разрешении) и уже без шторма. Новые результаты показывают, что образование шестиугольника обусловлено гидродинамическими эффектами в атмосфере, пишет Lenta.ru.