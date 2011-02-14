Соглашение о сотрудничестве в Антарктиде Беларусь и Россия могут подписать в ближайшее время

Об этом заявил сегодня в Минске известный исследователь Артур Чилингаров.

Наша страна присоединилась к договору об Антарктике. Однако для того, чтобы быть его полноценным участником, необходимо иметь там собственную станцию, и проводить научные наблюдения.

К слову, Беларусь имеет определенный опыт в области полярных исследований. На ледовом континенте уже побывало около 150 наших ученых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы хотим, чтобы Россия помогла нам. Мы базируемся на станции на горе Вечерней, там есть наш флаг. Рядом находится российская станция «Молодежная», без неё мы, конечно, не сможем работать. Мы хотим работать в паре: если они не закрывают станцию «Молодежная», есть смысл нам браться за «Вечернюю», её реанимировать, восстанавливать и дальше работать.

Артур Чилингаров, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике:

Интерес в том, чтобы Беларусь, имея определённый опыт работы в полярных областях, имела в Антарктиде свою станцию. Мы об этом практически договорились, и Россия будет всячески помогать этому.