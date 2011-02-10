Международная выставка в Витебске: представлены последние разработки в сфере энерго- и ресурсосбережения

60 отечественных и европейских предприятий представили на международной выставке в Витебске последние разработки в сфере энерго- и ресурсосбережения.

Они продемонстрировали современные технологии, оборудование и материалы. Многие уже достаточно широко применяют на практике. Беларусь будет заимствовать и зарубежный опыт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрген Шенк, консультант в области возобновляемых источников энергии Белорусского государственного комитета по науке и технологиям (Германия):

Есть многие возможности, например в области создания совместных предприятий, совместного развития технологий и так далее. Я думаю, это играет большую роль, что мы можем получать из Беларуси, поэтому мы работаем вместе.

Леонид Шенец, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:

Новые технологии и новые подходы, которые здесь представлены, могут быть реализованы на предприятиях Беларуси. Это новое отопительное оборудование, системы освещения и других направлений, которые сегодня здесь представлены.