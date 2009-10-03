Сладкоежки вырастают агрессорами

Психиатры из университета Кардиффа провели исследование среди 17,5 тысяч людей, родившихся в 1970 году.

Как сообщает The Independent, дети, которые в десятилетнем возрасте ежедневно ели сладкое, в 34 года намного чаще проявляли признаки агрессии.

Исследование, опубликованное в октябрьском номере британского журнала психиатрии, является первым, посвященным тому, как питание в детстве влияет на склонность к насилию во взрослом возрасте.

Ученые обнаружили, что 69% участников, проявивших агрессивное поведение в возрасте 34 лет, употребляли в детстве сладкое практически ежедневно. Не было оставлено без внимания и влияние других важных факторов, таких как характер воспитания, район проживания, отсутствие образования после 16 лет. Однако тенденция сохранялась даже после того, как они были учтены.

Связь между кондитерскими изделиями и агрессией ведущий исследователь Саймон Мур объясняет так: «Мы считаем, что регулярное употребление детьми сладкого приводит к тому, что они теряют умение ждать перед тем, как получают то, чего хотят. Неспособность отсрочить удовлетворение своих желаний может подтолкнуть их к импульсивным поступкам, которые в значительной степени связаны с преступностью».

Исследователи пришли к выводу, что эта взаимосвязь требует дополнительного внимания. Рациональный подход к рациону питания детей может улучшить их здоровье и сократить уровень агрессии.