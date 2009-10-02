Создан дешевый способ видеть сквозь стены

Американские ученые разработали схему, которая позволяет регистрировать через стены передвижения людей, используя данные об уровне сигнала в беспроводной сети.

Как сообщает Lenta.ru, в основе новой технологии лежит простая идея: если через комнату проходит беспроводная сеть, то расположение и перемещение объектов внутри оказывает влияние на уровень сигнала между клиентами. В частности, если компьютеров в сети достаточно много, то анализ изменений сигнала позволяет регистрировать движение.

Текущее состояние технологии далеко от идеального – в проведенных опытах ученые смогли определить траекторию передвижения с точностью до метра, однако исследователи полагают, что дальнейшее развитие их идей позволит регистрировать движение точнее. При этом стоимость новой системы крайне мала по сравнению с существующими аналогами для выполнения аналогичных задач: хороший комплект «шпионского» оборудования, который позволяет видеть сквозь стены, стоит около 100 тысяч долларов.