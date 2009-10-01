Ученые предлагают расширить перечень номинаций Нобелевской премии

С этой целью в адрес Нобелевского фонда группа известных ученых направила письмо, в котором предлагают добавить к уже имеющемуся списку номинаций еще как минимум две премии за достижения в области экологии и здравоохранения.

В области экологии награду предлагается присуждать не за теорию, а за практическую борьбу с глобальным потеплением и спасение отдельных видов. В области здравоохранения планируется отмечать заслуги в искоренении болезней. Предполагается, чтобы награда вручалась не только ученым, но и целым институтам.

Ученые также предлагают расширить премии по медицине и физиологии. Они мотивируют это тем, что, когда Альфред Нобель подписывал свое завещание, человечество еще не знало таких угроз, как ВИЧ и глобальное потепление. К тому же в те времена Нобель не мог предвидеть возникновение новых научных дисциплин, которые могут изменить мир в лучшую сторону.

Десятки исследователей, подписавших письмо, среди которых и один нобелевский лауреат в области медицины 2001 года - Тим Хант, считают, что награда должна отвечать нынешним реалиям и растущему числу выдающихся открытий.

По словам руководителя Нобелевского комитета Майкла Солмана, появление новых премий маловероятно, поскольку многие из дисциплин, о которых говорится в письме, покрываются уже существующими номинациями. Так, например, Альберт Гор получил Нобелевскую премию мира за борьбу с глобальным потеплением. Кроме того, реформирование премии было бы крайне нежелательным из-за очень больших затрат средств и времени, пишет БЕЛТА.