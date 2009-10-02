Эликсир жизни существует

Ученые обнаружили средство увеличить продолжительность жизни мышей и приматов.

Согласно данным, опубликованным AFP, исследователи из Института здорового старения при университетском колледже Лондона сумели увеличить продолжительность жизни мышей и сократить число возрастных болезней, поражающих животных. Это достижение означает, что в недалеком будущем врачи смогут лечить человека от старости и возрастных болезней. Ключ к вечной, или, по крайней мере, длительной, молодости находится в генетической манипуляции, которая имитирует снижение потребления калорий.

Еще с 1930 было известно, что снижение калорийности употребляемой пищи на 30% у крыс, мышей и, по последним данным, приматов может продлить срок их жизни на 40%, и благоприятно влияет на здоровье. В ходе опытов этот эффект достигался путем блокирования выработки белка S6 Kinase 1 (S6K1). Он участвует в реакции организма на изменения в калорийности питания.

Мыши, над которыми был поставлен данный эксперимент, жили дольше, были стройнее, активнее и здоровее обычных сородичей. У грызунов женского пола блокирование выработки белка позволило увеличить продолжительность жизни на 20% – до 950 дней, что на 160 дней превышает средний показатель в контрольной группе мышей. В возрасте 600 дней (что соответствует среднему возрасту человека) у генетически измененных животных были более крепкие кости, они не болели диабетом второго типа, лучше справлялись с двигательными упражнениями и демонстрировали хорошие познавательные способности.

У самцов мышей аналогичные манипуляции не привели к существенному увеличению срока жизни, однако они также обладали лучшим здоровьем, чем их обычные собратья. Исследователи говорят, что причины различий между двумя полами пока не совсем ясны.

«Мы вдруг оказались гораздо ближе к лечению старения, чем думали», - сказал Дэвид Джемс, один из авторов исследования. - «Следующим логическим шагом будет изучение того, могут ли такие препараты как метформин, замедлить процесс старения у людей».