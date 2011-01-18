Синтезатор грузинской речи разработали минские программисты

Он поможет незрячим людям в совершенстве овладеть языком.

Такой заказ поступил в Парк высоких технологий Беларуси от грузинских специалистов. Однако это не первая подобная разработка. На счету у нашего Парка синтезаторы русской, белорусской и английской речи. А вот аналогичного «помощника» для незрячих на грузинском языке еще не было. Причем — не было нигде в мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Егоров, учредитель компании-резидента Парка высоких технологий Беларуси:

Грузинское национальное общество незрячих активно выполняло поиск в течение полугода на западном рынке и в России. В конце концов оно поняло, что кроме нас реально его сделать некому — за такие цены и сроки, которые у них были заложены. Начав работу в марте, в декабре мы сдали первую бета-версию, которую они успешно приняли.