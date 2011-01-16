На основе генов канадских хрюшек 90% белорусской свинины сможет конкурировать за рубежом

В Витебской области работает центр генетики и селекции в свиноводстве. Там содержатся производители лучших мировых пород. Если работа центра себя оправдает, эту практику возьмут на вооружение и в других регионах страны.

Вот этот поросенок — результат новой селекции. Благодаря канадским генам он вырастет крупнее, выносливее и мясистее своих белорусских сородичей. Сейчас ему чуть больше месяца. А через 190 дней от роду просто так на руки его не возьмешь. Он будет весить больше ста килограммов.

Такие скрещенные поросята составляют большую часть 22-тысячного поголовья фермы. Этот свинокомплекс — один из старейших в Беларуси. Сейчас активно модернизируется. Для свинок создан даже специальный микроклимат.

Георгий Демченко, главный ветеринарный врач племпредприятия:

Повышается среднесуточный привес, уменьшается потребление корма и сокращается срок перед сдачей на мясокомбинат.

Мясная прослойка больше, толщина шпика меньше. Сегодня спрос именно на такую нежирную свинину. Идеальный баланс мяса и сала витебские свиноводы находят с помощью западных мясных и беконных пород, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Физули Гасанов, генеральный директор Витебского племпредприятия:

Для улучшения мясных и откормочных качеств мы используем прилитие крови животных лучших мировых генотипов канадской селекции.

Генетически усовершенствованные хрюшки растут быстрее. Уже к 2015 году в области производство свинины возрастет до 111 тысяч тонн. Сэкономят и на формуле «больше привесов — меньше корма».

Антон Кузьмин, директор центра генетики и селекции в свиноводстве Витебского племпредприятия:

Для обеспечения конкурентоспособной продукции на центрах генетики в свиноводстве содержатся высокопродуктивные животные, обладающие следующими факторами — это ген мясности, ген многоплодия и ген стрессоустойчивости.

Технологии североамериканских животноводов — одни из лучших в мире. На основе их генов 90% белорусской свинины сможет конкурировать и за рубежом. Выращивать образцовых пятачков будут в суперсовременной ферме европейского образца.

Сергей Крыженюк, председатель областной ассоциации «Витебскживпром»:

Мы должны иметь высокоселекционный скот, устойчивый к различным инфекционным заболеваниям. И скот, который может удовлетворять потребности не только нашего внутреннего рынка, но и внешнего.

Генетический фундамент для развитие свиноводства уже заложен. В ближайших планах белорусских селекторов — выведение собственной породы «Белгибрид».