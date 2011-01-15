Белорусские ученые знают, как сэкономить нефть и сделать дорожное строительство на 15% дешевле

Новая добавка к асфальтобетону уже прошла испытания. Наладить её выпуск в промышленных масштабах собираются уже в будущем году.

Вода остается прозрачной, весь материал — на поверхности. Это называется гидрофобия. Свойство, которым обладает активированный минеральный порошок — добавка к асфальтобетону. В итоге вода, дословно с греческого, «боится» дорожного покрытия. А значит — меньше трещин, ям, и сбитых подвесок у авто. В конце концов, денег, потраченных на ремонт улицы. Хорошо прошли и испытания на опытных участках в Полоцке.

Но и это еще не всё. Оказывается, серый порошок помогает сэкономить нефть! Анатолий Антонович принимал участие в разработках первых аналогов такой смеси еще сорок лет назад. Только тогда мало кто понимал, что значит экономия 15% нефтепродукта.

Анатолий Куприянчик, кандидат технических наук:

Каждая седьмая тонна асфальтобетонной смеси может выпускаться на сэкономленном битуме. И понятно, что, сэкономив на содержании битума в асфальтобетонной смеси, мы сэкономим исходный продукт — ту же нефть.

Разработкой заинтересовались и за рубежом. Калининградские дорожники готовы подписать контракт, как только мы запустим производство смеси в промышленных масштабах. Ориентировочно это случится в будущем году. Технологии найдется место и у нас. Уже известно, что в ближайшее время главные белорусские магистрали ждет реконструкция до уровня «автобанов». А это не меньше пятнадцати тысяч километров дорожной сети.

Юрий Масюк, первый заместитель директора департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций:

Это 2011-2012 год — Минск-Могилев, 2013 год — Минск-Гомель, 2011-2015 — Минск-Гродно, вторая кольцевая вокруг города Минска.

Качество трассы — значит, её безопасность. Которая определяется техническими нормами. Параметры, идентичные западным, дорожники уже согласовали с правительством.

Чтобы окончательно придать белорусским дорогам европейское качество осталось распространить два стандарта. Во-первых, любое пересечение магистрали, где разрешена скорость выше ста километров в час, должно быть на разных уровнях. А вместо зеленой зоны посередине трассы — только искусственный разделитель. Теперь в Беларуси строят именно по таким стандартам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».