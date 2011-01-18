Астрономы требует ввести 13-знак зодиака — Змееносец

Международная группа астрономов требует провести реформу зодиакальной системы и ввести 13-й знак зодиака. Они утверждают, что в течение столетий орбита движения Земли менялась.

И нынешняя система, выработанная еще в Древнем Вавилоне, устарела. Новый знак зодиака уже даже получил название Змееносец — по одноименному созвездию. Под него попадают те, кто родился между 30 ноября и 17 декабря. Одновременно сократится количество дней в других знаках, а часть людей будет вынуждена поменять своих небесных покровителей. Известно, что среди обладателей нового знака зодиака — сэр Уинстон Черчиль, рок-музыкант Оззи Озборн, Бритни Спирс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».