Итальянский ученый создал точную копию Туринской плащаницы

Тем самым исследователь Луиджи Гарласкелли стремился доказать, что знаменитая ткань с изображением лика и силуэта Иисуса Христа вполне может считаться подделкой.

Итальянский ученый заверил, что он использовал исключительно материалы и технологии, которые были доступны людям Средневековья. Основным методом было нанесение пигмента на ткань с последующим подогревом ее в духовке.

Гарласкелли поместил ткань на добровольца в маске, а затем обработал плащаницу приготовленным раствором, содержащим небольшое количество кислоты. Затем окрашенная ткань была искусственно состарена с помощью термической обработки и стирки. Таким образом, покрывавшая ткань краска была удалена, оставив очертания-полутона, практически аналогичные тому изображению, которое есть на Туринской плащанице.

Проверка по углеродному методу, проведенная 20 лет назад, датировала Туринскую плащаницу временем между 1260 и 1390 годами. Тем не менее многие верующие склонны считать плащаницу аутентичным отпечатком облика Иисуса. В подтверждение этой точки зрения приводятся такие аргументы, как наличие на ткани пыльцы растений, произрастающих только в Палестине, а также детали изображения, в точности соответствующие археологическим данным о подробностях казней времен Римской империи. Одним из ключевых аргументов было и предположение о невозможности создать столь искусную подделку в средневековые времена, сообщает БЕЛТА.