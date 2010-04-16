Samsung показал концепт мобильника-браслета

Устройство выглядит, как браслет, и предназначено для спортсменов и людей, которые много времени проводят на улице.
Браслет оснащен сенсорным экраном на органических светодиодах и цифровой клавиатурой. При изготовлении применяются гибкие электронные компоненты, благодаря чему устройство легко переносит удары.
Samsung — не единственный производитель мобильников, заинтересованный в носимой электронике. Еще в 2008 году Nokia представила нанотехнологическую концепцию устройства Morph, которое можно растягивать, сгибать и, в частности, превращать в браслет.
Кроме того, в марте 2010 года корпорация Apple, создавшая смартфон iPhone, наняла Ричарда ДеВола (Richard DeVaul), эксперта в области носимой электроники, на должность старшего инженера по работе с прототипами, пишет Lenta.ru.