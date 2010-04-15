Астрономы определили самую большую комету

Ученые установили, что комета Макнота, открытая в 2006 году, вероятно, является самой большой кометой из известных на настоящий момент. Свои результаты астрономы доложили на съезде Королевского астрономического общества, на сайте которого приводится краткое изложение доклада.

Традиционно для сравнения размеров комет ученые используют длины их хвостов. Согласно этому критерию комета Макнота далеко не самая большая — несмотря на то, что ее хвост растянулся на более чем 1,5 астрономические единицы, хвост кометы Хякутакэ, открытой в 1996 году, был длиннее. Недостаток данного метода заключается в том, что он позволяет по сути оценить только величину ледяного ядра космического объекта.

В рамках новой работы ученые предложили новый метод оценки размера небесного тела. Используя данные, собранные аппаратом «Улисс» (который до 2009 года занимался изучением Солнца), они проанализировали зону магнитного возмущения, создаваемого ионизированной материей кометы. Как оказалось, эта зона для кометы Макнота огромна — чтобы пересечь ее аппарату потребовалось 18 дней. При этом аналогичную зону для Хякутакэ «Улисс» пролетел всего за 2,5 дня. По словам ученых, это показывает, что комета Макнота — это действительно крупный объект в Солнечной системе.

Комета Макнота (C/2006 P1) была открыта 7 августа 2006 года астрономом Робертом Макнотом. Она стала самой яркой кометой на небесной сфере за последние 40 лет. В январе 2007 года комету можно было наблюдать даже при свете дня, пишет Lenta.ru.