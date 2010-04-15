На МКС отправится андроид R2 - первый в истории робот-космонавт

В сентябре 2010 года на Международную космическую станцию отправится первый в мире человекоподобный робот-космонавт.

Андроид под названием R2 уже готов к запуску, сообщило американское космическое агентство NASA. На борту шаттла Discovery для него уже зарезервировано место, пишет GZT.ru.

Собственное имя робота — Робонавт Второй, или R2. R2 был разработан совместно NASA и компанией General Motors в рамках соглашения о сотрудничестве по разработке роботов-помощников. Робонавт Первый так и не покинул пределы Земли, а его наследник, разработка второго поколения, должен, по мысли создателей, стать первым настоящим роботом похожим на человекоподобные машины из фантастических фильмов, которые способны выполнять большинство «человеческих» действий.

Руки Робонавта сделаны так, чтобы он мог держать в них обычный инструмент, который используют для работ в открытом космосе космонавты. Вместо клешни или гнезд для инструментов конечности робота оснащены сгибающимися пальцами. Причем пальцами достаточно ловкими и сильными, так Робонавт при земной тяжести легко поднимает гантель массой свыше 9 кг.

Человек легко поднимает аналогичную гантель, но создатели Робонавта обращают внимание на то, что остальные роботы с сопоставимой подвижностью и ловкостью намного слабее. Манипулятор робота, заменяющего стержни с ядерным топливом в реакторах АЭС, поднимает в десятки и сотни раз больше, но сравнивать автоматизированный подъемный кран с гибким универсальным механизмом некорректно.

У человека, работающего на орбите со сложной техникой, есть одна сильная сторона: гибкость поведения. Когда во время ремонта космического телескопа Hubble в 2009 году человеку-астронавту не удалось сразу открутить заклинивший болт, то он после консультаций с Землей снял ограничитель прикладываемого усилия с гаечного ключа и сдвинул болт грубой силой. Роботизированный гайковерт в такой ситуации мог бы и спасовать, провалив тем самым всю миссию по ремонту уникального инструмента.

Зато у людей есть и недостаток, который едва ли не перечеркивает их достоинства: невозможность работать в вакууме без скафандра. Скафандр же, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не простая герметичная одежда — новейшие «Орланы-МК» скорее напоминают одноместный космический корабль с собственной системой жизнеобеспечения, бортовым компьютером и даже прикрепляемыми на него двигателями. Все это весит свыше центнера: такова цена универсальности человека.

Робонавту скафандр не нужен. Он сможет делать многое из того, что делают люди, но в вакууме и без специальной защиты, так как его изначально создали именно для работ в космосе. Сейчас конструкторы проводят ряд испытаний, призванных выявить совместимость электроники Робонавта Второго с аппаратурой на борту МКС и если все пройдет нормально — осенью его начнут испытывать уже в космических условиях. Правда, для начала внутри станции. Поручать серьезную работу новичку за бортом пока что не планируется.

Работа 136-килограмового робота будет ограничена операциями в лаборатории Destiny американского сегмента станции. Тем не менее, NASA намерена внести усовершенствования и модифицировать модель для работы в космосе, за пределами станции. Пока же на борту МКС инженеры будет контролировать, как робот действует в условиях невесомости.

По мнению специалистов, будущее поколение роботов сможет работать как в космосе, так и на Земле и выполнять ключевую вспомогательную роль. Вместе с тем, R2 пока не имеет адекватной защиты, необходимой для существования вне космической станции в условиях экстремальных температур. Во время тестирования робота внутри станции он будет проверен в условиях микрогравитации и подвергнется радиационному и электромагнитному вмешательству.

Кроме того, на Землю будут отправлены данные о том, как робот может работать бок о бок с космонавтами. По мере развития эксперимента, экипажу МКС могут быть предоставлены оборудование и программное обеспечение для обновления R2, чтобы он мог выполнять новые задачи, пишет newsru.com.