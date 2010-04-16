Ученые вырастили человеческий эмбрион от двух мам

Исследователям из Университета Ньюкасла (Великобритания) удалось искусственно вырастить человеческий эмбрион, применяя ДНК одного мужчины и двух женщин.

Эта технология может помочь матерям с редкими генетическими отклонениями рожать здоровых детей, сообщают информагентства.

Достижение британских ученых позволит уже через три года зачинать детей от троих родителей. Ребенок в этом случае наследует генетический материал троих человек: от основных матери и отца он получает 99,8% ДНК, а оставшиеся 0,2% — от второй женщины, митохондриального донора.

Новая методика позволяет откорректировать поврежденную митохондрию (она отвечает за выработку большей части энергии в клетке), которая может быть причиной смертельно опасных сердечных, неврологических и мышечных заболеваний и болезней печени.

К тому же, проведенные ранее эксперименты на мышах показали, что потомство с новой митохондрией не несет информации, определяющей внешние признаки донора яйцеклетки. Поэтому ребенок, рожденный с помощью комбинирования ДНК трех родителей, не получит внешности и других характеристик женщины, ставшей донором.

Исследователи надеются, что с помощью разработанной ими технологии люди с повышенным риском митохондриальных болезней смогут иметь здоровых детей. А пока ученым предстоит преодолеть юридические барьеры: в Великобритании считается незаконным помещение созданных таким образом эмбрионов в матку.

Ежегодно с генетическими мутациями в митохондрии рождается каждый двухсотый ребенок. У многих нарушения почти незаметны, но у одного из 6500 человек из-за таких мутаций развиваются неизлечимые болезни.