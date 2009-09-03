Российские летучие мыши выбирают Беларусь

Для проведения брачного сезона вместо Южной Европы рукокрылые летят в нашу страну.

Первые колонии летучих мышей уже прилетели в Брестскую область. Широкоушки европейские, двухцветные кожаны, лесные нетопыри и нетопыри-карлики облюбовали фортификационные сооружения Брестской крепости — ведь там практически микроклимат пещер.

Ученые обращают внимание, что во время брачного периода мыши невнимательны и могут по ошибке залетать в дома. Их не стоит бояться, ведь в Беларуси не водится рукокрылых-вампиров, которые живут в Африке. Можно просто открыть форточку и летучая мышь сама покинет жилище.