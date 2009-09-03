В Египте обнаружена самая древняя Библия

В египетском монастыре Святой Катерины обнаружен фрагмент самой древней Библии, возраст которой датируется 350 годом до н. э.

Открытие было случайно сделано британским ученым Николасом Саррисом, который просматривал фотографии манускриптов из библиотеки монастыря. Эти манускрипты были собраны двумя монахами еще в XVIII веке.

Найденный фрагмент Библии, содержащий стихи Книги Иисуса Навина, представляет собой части Синайского кодекса, о существовании которых ничего не было известно.

Синайский кодекс является самой древней известной Библией и представляет собой пергаментную рукопись на греческом языке, сообщает «Газета.Ru».