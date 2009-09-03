В Египте обнаружена самая древняя Библия

Открытие было случайно сделано британским ученым Николасом Саррисом, который просматривал фотографии манускриптов из библиотеки монастыря. Эти манускрипты были собраны двумя монахами еще в XVIII веке.
Найденный фрагмент Библии, содержащий стихи Книги Иисуса Навина, представляет собой части Синайского кодекса, о существовании которых ничего не было известно.
Синайский кодекс является самой древней известной Библией и представляет собой пергаментную рукопись на греческом языке, сообщает «Газета.Ru».