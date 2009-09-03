Индийцы доказали: американцы были на Луне

Факт работы астронавтов на Луне во время экспедиции Apollo-15 летом 1971 года подтвердили снимки лунной поверхности, переданные индийским спутником «Чандраян-1».

Как сообщил журналистам ведущий сотрудник Индийской организации космических исследований (ИСРО) Пракаш Чаухан, неопровержимыми доказательствами служат изображения, полученные с помощью гиперспектральной камеры, работавшей на борту аппарата, радиосвязь с которым прервалась в конце августа. Они зафиксировали как место прилунения посадочного модуля, так и следы, оставленные колесами вездехода, использованного астронавтами для перемещения по Луне.

Как известно, многие годы ходили слухи о том, что американские астронавты якобы не были на Луне, а кадры, транслировавшиеся по телевидению во всем мире, смонтировали в Голливуде.

По мнению Чаухана, даже предварительный анализ снимков дает основания для того, чтобы развеять все высказывавшиеся версии о том, что экспедиция якобы была инсценирована, а все материалы о ней, включая фотографии и видеосъемки фальсифицированы.

Впервые сомнения в достоверности высадки на Луне появились после того, как на праздновании 80-летия знаменитого американского кинорежиссера Стенли Кубрика, создавшего по книге фантаста Артура Кларка фильм «Одиссея 2001 года», журналисты, встретившиеся с женой Кубрика, попросили рассказать о работе ее мужа над фильмом в студиях Голливуда. И она сообщила, что на Земле есть всего два реальных лунных модуля - один в музее, где никогда никаких съемок не велось, и даже запрещено ходить с фотоаппаратом, а другой находится в Голливуде, где для развития логики происходящего на экране и производились досъемки высадки американцев на Луну.

Кубрик доснимал такие вещи, как открытие Нейлом Армстронгом люка спускаемого корабля на Луне и спуск Армстронга на Луну по лесенке из корабля. Все это было доснято для развития логики происходящего, но эта история сыграла злую шутку, положив начало слухам о том, что вся высадка была смоделирована на съемочной площадке.

«Реальная съемка началась, когда Армстронг, впервые ступивший на Луну, немного освоился, установил остронаправленную антенну, через которую осуществлялась трансляция на Землю. Его напарник Базз Олдрин тогда уже тоже вышел из корабля на поверхность и начал снимать Армстронга, а тот в свою очередь снимал его перемещение по поверхности Луны», - рассказал российский космонавт Алексей Леонов.

Объяснил Леонов и феномен, который чаще всего приводят, объясняя, что этого не могло быть. «Приводят аргумент, что вот флаг американский на Луне развевался, а не должен бы. Флаг действительно не должен развеваться - ткань применялась с довольно жесткой армированной сеткой, полотнище было скручено в трубочку и заправлено в чехол. Астронавты взяли с собой гнездо, которое сначала вставили в лунный грунт, а затем воткнули в него древко флага, и уже потом сняли чехол. И вот когда сняли чехол, полотнище флага в условиях пониженной гравитации стало разворачиваться, а остаточная деформация пружинистой армированной сетки создала впечатление, что флаг полощется, как на ветру», - сообщает Newsru.com.