Из-под университета выкопали клад

Но это обнаружилось лишь тогда, когда грунт отсюда был перевезен на противоположную окраину города. Здесь ковш бульдозера поднял с земли старинные предметы столового серебра, подсвечники и другую дорогостоящую утварь.
После экспертизы и оценки все это, скорее всего, будет передано в Музей Белорусского Полесья.
Очередная находка еще раз напомнила пинчанам об исторических трагедиях, заставлявших самодостаточных горожан в минувшем веке прятать свое добро в землю и с надеждой пережидать непростые времена, пишет «Рэспублiка».