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Из-под университета выкопали клад

02 сентября 2009 10:28
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Клад ценных предметов начала минувшего века хранила земля, на которой началось строительство еще одного учебного корпуса Полесского государственного университета.

Но это обнаружилось лишь тогда, когда грунт отсюда был перевезен на противоположную окраину города. Здесь ковш бульдозера поднял с земли старинные предметы столового серебра, подсвечники и другую дорогостоящую утварь.

После экспертизы и оценки все это, скорее всего, будет передано в Музей Белорусского Полесья.

Очередная находка еще раз напомнила пинчанам об исторических трагедиях, заставлявших самодостаточных горожан в минувшем веке прятать свое добро в землю и с надеждой пережидать непростые времена, пишет «Рэспублiка».

# Наука

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