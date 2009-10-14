Разрабатывается антиникотиновая вакцина

Национальный институт по злоупотреблению наркотиками выделил $ 10 млн компании Nabi Biopharmaceuticals для заключительного этапа исследований по созданию антиникотиновой вакцины.

Фирма изучает возможность разработки вакцины, которая в проекте называется NicVAX, и в перспективе может помочь табакозависимым людям отказаться от курения без негативных последствий и риска рецидива.

Нет никаких гарантий того, что исследование окажется успешным, а также, одобрят ли препарат федеральные власти.

По данным HealthDay News, вакцина действует на иммунную систему организма, стимулируя выработку специфических антител к молекулам никотина, блокирующих их поступление в головной мозг. Как следствие – человек не получает от курения никакого удовольствия.

По предварительным результатам исследований, высокая концентрация антител в крови курильщика, скорее всего, приведет к тому, что он навсегда бросит курить. Сообщается о том, что обнаружено несколько побочных эффектов, однако более подробной информации исследователи пока не предоставили.

Ученые предполагают, что препарат будет действовать в течение 6-12 месяцев после введения в организм.