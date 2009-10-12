Впервые получено изображение отдельных цепочек ДНК

Ученым удалось установить, что отдельные молекулярные цепочки ДНК можно «разглядеть» при помощи дифракционной микроскопии с использованием когерентного пучка низкоэнергетических электронов.

Недостатки современных методов микроскопии можно подразделить на два основных класса. Одни методы требуют специальной подготовки образца. Например, рентгеновская микроскопия работает с образцами в кристаллической форме, помещенными в вакуум. Это ограничивает сферу их применения, поскольку, скажем, в биологии далеко не все белки кристаллизуются.

Другие методы используют излучение (например, высокоэнергетические электроны), которое приводит к гибели изучаемых образцов. Таким образом, применение подобных методов позволяет получить своего рода статистическую картину - изучение большого числа образцов проясняет общую структуру молекул, но особенности каждой конкретной теряются.

В рамках новой работы ученым удалось решить обе эти проблемы. Во многом это связано с тем, что молекулярные цепочки ДНК оказались устойчивыми к когерентным потокам электронов с низкой энергией (раньше считалось, что подобные потоки «смертоносны» для ДНК). В результате, облучая образцы в течение нескольких часов и анализируя дифракционную картину, ученые смогли получить изображения отдельных молекул. Предполагается, что другие молекулы также могут оказаться устойчивыми, сообщает Lenta.Ru.