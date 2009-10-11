Клад с посудой Наполеона ищут в Калининградской области

В Калининградской области начались поиски старинной посуды, которой пользовался император Наполеон во время завоевания Пруссии в 1807 году.

«Поисками старинной посуды в Славском районе занимаются российские историки и родственники бывших жителей Восточной Пруссии, приехавшие в Калининградскую область из Германии. У немцев есть подробная карта времен минувшей войны, на которой обозначено место, где зарыт клад», - сказал директор Областного историко-художественного музея Сергей Якимов.

По его словам, эту карту составил бывший житель Восточной Пруссии - лесничий, который лично формировал и закапывал клад. Помимо различных ценностей, домашней утвари и другого имущества в земле лежит и старинная посуда, которой пользовался Наполеон во время завоевания Пруссии в 1807 году, информирует «Интерфакс-Запад».

«Об этом историческом факте свидетельствует специальный сертификат, который также находится среди зарытых вещей», - отметил директор музея.

Он добавил, что с немцами достигнута договоренность о том, что они забирают фамильные реликвии, а домашняя утварь, ценности, в том числе и посуда Наполеона, остаются в России и станут экспонатами Областного историко-художественного музея.