Перепись молодых звезд в окрестностях Земли завершена

В пресс-релизе на сайте Смитсоновской астрофизической обсерватории сообщается, что это была самая массовая перепись молодых звезд в пределах 3000 световых лет от Земли.

Известно, что молодые звезды появляются не по одиночке, а группами по 10 и более. В результате образуются целые скопления молодых звезд. В рамках своей работы астрофизики использовали данные о 39 подобных скоплениях, собранные космическим телескопом Spitzer. Наблюдения проводились в инфракрасном диапазоне, поскольку этот тип излучения хорошо проникает сквозь пылевые облака, окружающие молодые звезды.

В общей сложности ученые составили список из 2548 звезд, возраст которых не превосходит нескольких миллионов лет. При этом оказалось, что более 62% изученных звезд, собраны в одном скоплении. Среднее расстояние между светилами в нем составляет около 0,2 светового года. Для сравнения, ближайшая к Солнцу звезда находится на расстоянии около 4 световых лет, пишет Lenta.Ru.

Ученые отмечают, что новые данные представляют собой хорошую статистическую выборку, которая может использоваться при проверке различных гипотез эволюции скоплений.