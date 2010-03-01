Белорусские сейсмологи зарегистрировали отголоски чилийского землетрясения

С помощью чувствительных приборов им удалось зафиксировать микроколебания земной коры.

Правда, эти волны настолько малы, что совершенно не заметны для обычных людей.

Наблюдения за землетрясениями белорусские ученые ведут давно. Ощутимые толчки на нашей территории были отмечены около века назад.

Рустам Сероглазов, заместитель директора Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси:

То, что оно произошло на другом континенте и было зафиксировано тут у нас, — в этом ничего удивительного нет. Землетрясения даже гораздо меньшей энергии фиксируют регулярно каждый день по всему земному шару, в том числе и на территории Беларуси. Это землетрясение никак не отражается на самочувствии, не воздействует ни на человека, ни на животных.

Тем временем в Чили продолжают бороться с последствиями землетрясения. Сейчас главная задача властей — обеспечить выживших едой, медикаментами и временным жильем, а также защитить сотни разрушенных магазинов от мародеров. В наиболее проблемные районы уже переброшено около десяти тысяч солдат. Ущерб по самым скромным подсчетам оценивают в 30 миллиардов долларов.