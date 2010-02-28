Большой адронный коллайдер вновь запущен

Как говорится в сообщении, распространенном сегодня Европейским центром ядерных исследований, находящимся близ Женевы, первые пучки протонов начали циркулировать по 27-километровому туннелю «в каждом направлении в 04:10 по центральноевропейскому времени».

Теперь ученые будут постепенно увеличивать скорость движущихся по туннелю протонов, расположенном на 100-метровой глубине на границе Швейцарии и Франции. Их цель при помощи тысяч сверхпроводящих магнитов общей длиной более 22 км, охлажденных до температуры минус 271 градус, разогнать пучки до скорости, практически соответствующей скорости света.



Ученые надеются, что вскоре им удастся довести энергию до 7 тераэлектронвольт (ТэВ) или 3,5 ТэВ на пучок. Тогда и начнутся эксперименты, ради которых, собственно, и создавался БАК стоимостью в 10 млрд швейцарских франков (9 млрд долл по нынешнему курсу).

При помощи анализа результатов столкновения частиц физики надеются проникнуть в тайны материи, получить самые высокие когда-либо изученные показатели энергии, пишет NEWSru.com.



На настоящий момент рекордом БАКа является столкновение пучков протонов на энергии 2,36 тераэлектронвольт (ТэВ). Оно произошло в декабре прошлого года. Таким образом, был преодолен рекордный до этого уровень столкновений в 1,96 ТэВ (или менее 1 ТэВ на пучок), достигнутый на построенном вблизи Чикаго коллайдере «Теватрон» лаборатории «Ферми». После этого коллайдер был переведен в режим ожидания.