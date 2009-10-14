Генетическая мутация повышает сообразительность

Люди с особой генетической мутацией могут быть сообразительней остальных, так как способны быстрее адаптироваться к изменяющейся ситуации и продолжать принимать правильные решения.

У людей с таким генотипом проявляется повышенная активность в префронтальной коре головного мозга, что может быть связано с метаболизмом дофамина – нейротрансмиттера, также известного, как «гормон удовольствия», являющегося одним из химических факторов внутреннего подкрепления.

«Дофамин связан с получением вознаграждения, поэтому, возможно, некоторые люди способны к более быстрому принятию решений – в их префронтальной коре больше дофамина», приводит HealthDay News слова Пола Санберга, профессора нейрохирургии из Южной Флориды.

Для исследования ученые из Института Макса Планка по развитию человека в Берлине попросили 26 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 20 до играть в «игру», в которой они пытались набрать как можно больше баллов, выбирая наиболее выгодный из четырех вариантов. Размер вознаграждения при этом менялся в зависимости от поведения участников, что заставляло их адаптироваться.

Результаты показали, что адаптация легче и быстрее проходила у испытуемых, которые имени версию гена СОМТ под названием Val/Val. СОМТ кодирует фермент, который разрушает дофамин и других нейротрансмиттеров. Препараты СОМТ-ингибиторов используются в настоящее время для лечения болезни Паркинсона и других расстройств.

Выводы, представленные в связи с этим исследованием, дают надежду когда-либо помочь людям, страдающим от нарушений метаболизма дофамина, таких, например, как болезнь Паркинсона.

«С метаболизмом дофамина в значительной степени связаны такие патологии, как болезнь Паркинсона и шизофрения», – говорит Санберг.- «Это может помочь нам справляться с когнитивными нарушениями, возникающими при этих заболеваниях, а также дать ключ к пониманию того, как увеличить когнитивные способности у людей».