Победить Наполеона помогло неизвестное извержение вулкана 1809 года

Химики обнаружили следы неизвестного извержения вулкана, произошедшего в 1809 году. Именно оно положило начало самой холодной декаде за последние 500 лет, апогеем которой стал 1816 год — год без лета.

Изучая скважины во льдах Гренландии и Антарктиды, химики из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили следы вулканической активности, датированной 1809 годом. Так как концентрация пепла и сульфат-ионов велика, а рядом никаких извержений зафиксировано не было, ученые предполагают, что имело место какое-то крупномасштабное событие, о котором люди не знают.

Судя по хроникам XIX века, годы с 1810 по 1819 были очень холодными. Согласно современным представлениям, холода самого катастрофического 1816 года были спровоцированы извержением в Индонезии. Серия извержений началась в 1812 году, но начало столь глобального похолодания, которое фактически выморозило армию Наполеона, она не объясняет. Теперь, кажется, недостающее звено найдено. По оценкам химиков, то, что сразу у двух полюсов в слоях льда, соответствующих 1809 и 1810 годам, обнаружены значительные количества серной кислоты, свидетельствует о том, что имело место мощное извержение вулкана.

5 апреля 1815 года началось одно из самых катастрофичных событий в новейшей истории Земли — извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава. Только во время извержения, продолжавшегося до 15 апреля (выбросы газа и толчки наблюдались до весны 1819 года), погибли 10 тыс. человек, сообщает Infox.ru. Сам остров территорией около 13 тыс кв. км покрылся слоем вулканического пепла толщиной около 1 м. Тяжести слоя не выдерживали постройки, вся растительность на острове погибла. Соседние острова также оказались под слоем пепла до 0,5 м. Всего на территории Индонезии от последствий землетрясения (неурожай, болезни) погибли около 100 тыс. человек.

Толчки вызвали цунами, уничтожившее ряд прибрежных населенных пунктов в регионе.

Извержение стало рекордным по количеству выброшенных газов и пепла — до 180 тыс. куб. км. Огромное количество частиц, рассеивающих солнечный свет, привело к аномальным холодам на протяжении нескольких лет. 1816 год даже получил название «год без лета». Во всем Северном полушарии наблюдались аномальные холода. В Ирландии 142 дня из 153, считающихся летними, шел дождь, это вызвало неурожай и спровоцировало массовую эмиграцию ирландцев в Америку. В Швейцарии правительству пришлось выпускать специальные брошюры, рассказывающие, как отличить съедобные дикорастущие травы от ядовитых. Многие европейцы покидали свои родные места и отправлялись в Новый Свет. Миграция шла и в Америке, в Квебеке (примерно одна широта с Москвой) летом регулярно шел снег. В Индии климатические изменения спровоцировали страшную эпидемию холеры, которая переросла в первую зафиксированную пандемию этого заболевания в 1817 году.

Кстати, некоторые считали виновником похолодания Бенджамина Франклина, изобретателя громоотвода. По их мнению, он нарушил естественные токи Земли, что привело к столь пагубным последствиям.