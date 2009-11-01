В Витебске впервые представлено уникальное надгробие XII века

Оригинал первой берестяной грамоты, клады и бивни мамонта — все эти экспонаты были найдены и переданы в местный краеведческий музей витебчанами.

Их собрала в одну экспозицию выставка «Случайные находки». Последний уникальный экспонат, пополнивший эту коллекцию — каменное надгробие XII века. Его обнаружили в Друцком кургане.

Берестяная грамота — один из самых уникальных экспонатов Витебского краеведческого музея .Ее нашли случайно местные строители ровно полвека назад на площади Свободы. Она стала первой подобной находкой в Беларуси. В постоянной экспозиции грамоту обычно заменяет муляж. Сегодня тот редкий случай, когда письмо из глубины веков можно увидеть в оригинале.

Еще одна «случайная» находка — денежные купюры времен Николая I в бутылке. Их нашли на поле аэропорта. И таких экспонатов-найденышей в экспозиции музея почти полтысячи: клад бумажных денег, выпущенных до революции, медных монет времен Екатерины Великой, холодное оружие, предметы быта и даже бивни и зубы мамонта.

Все эти предметы — памятники истории и культуры, и у каждого из них решили разместить табличку с именем дарителя, в благодарность. А вот имя известного коллекционера Антона Бродовского можно подписать сразу под сотней экспонатов. Одна из самых ценных его находок, переданных музею, — серебряный рыцарский пояс с изображениями польских королей и литовских князей. По легенде, он принадлежал Стефану Баторию.

И все же большинство находок — из археологических экспедиций. А некоторые из них заставляют каменеть от удивления даже самих археологов. Последняя – из Друцкого кургана. Уникальное надгробие примерно XII века.

Если бы камни могли говорить, эта сенсационная находка, возможно, рассказала бы то, что археологи до сих пор не знали даже по хроникам летописцев. Жители древнего Друцкого княжества или византийские завоеватели? Чью историю хранило каменное надгробие – пока загадка для ученых. Ведь подобная находка – первая в Восточной Европе.

Денис Дук, археолог:

Оценить значение этой находки сегодня тяжело, потому что аналогов мы просто не имеем, не только на территории Беларуси, а на сопредельных территориях Восточной Европы.

Этот уникальный экспонат в будущем тоже пополнит фонды Витебского краеведческого музея. А пока им займутся ученые — ведь исследования таких находок открывают не известные ранее страницы истории.