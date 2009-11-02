Палеонтологи обнаружили останки живого танка

Американским палеонтологам удалось обнаружить останки ранее неизвестного вида динозавров, принадлежащего к группе Ankylosauria.

По словам исследователей, новый вид, получивший имя Tatankacephalus cooneyorum, напоминал живой танк. Тело этого травоядного динозавра было покрыто панцирем, а голову украшало несколько рогов. Кроме этого хвост динозавра мог быть снабжен костяным наростом или шипами, которые служили для защиты от хищников. Длина тела такого «танка» составляла 5-7 метров.

Останки были обнаружены без раскопок - кости на склонах холмов оголились в результате действия эрозии. Возраст найденных останков составляет около 112 миллионов лет. Найденные кости состоят из прекрасно сохранившегося черепа, а также нескольких фрагментов скелета, сообщает Lenta.ru.

Совсем недавно в Великобритании ученым удалось найти череп древнего морского ящера - плезиозавра. Возраст найденных останков составляет около 150 миллионов лет. Длина черепа составляет около 2,4 метра. Исследователи предполагают, что при жизни плезиозавр мог достигать 16 метров в длину и весил около 10 тонн.