Над Беларусью наблюдали озоновую дыру

Озоновую дыру наблюдали на прошлой неделе над территорией Беларуси ученые Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы Белгосуниверситета, сообщил директор центра Александр Красовский.

Озоновая дыра зарегистрирована над нашей страной 26 октября, содержание озона в атмосфере в этот день было примерно на 15% ниже нормы. «Это содержание безопасно для здоровья человека, озоновая дыра была безвредной, так как солнце сейчас находится низко над горизонтом», - отметил ученый. К настоящему моменту озоновая дыра сместилась с территории Беларуси.

По словам Александра Красовского, чаще всего озоновые дыры в стране можно наблюдать в конце весны - начале лета, а также накануне зимы. Эти явления связаны с перестройкой стратосферы, которая сопровождается перераспределением озона в озоновом слое над нашей планетой. «В такие периоды, особенно зимой, показатели по озону начинают сильно прыгать, мы регистрируем то минимумы, то максимумы. Это связано с возникновением арктических вихрей, которые приносят с собой насыщенные озоном воздушные массы, они сталкиваются друг с другом, вызывая такие скачки», - цитирует БЕЛТА ученого.

Озоновый слой защищает все живое на Земле от опасного ультрафиолетового излучения солнца. Если бы можно было извлечь весь озон, находящийся в атмосфере под нормальным давлением, то в результате вышел бы слой, покрывающий поверхность Земли толщиной всего 3 мм. Когда этот слой начинает разрушаться, образуется озоновая дыра. Воздушные массы могут перемещать ее, поэтому такую дыру в разное время могут наблюдать сразу в нескольких странах.

Сотрудники Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы Белгосуниверситета проводят исследования состояния озонового слоя над Беларусью, определяют ультрафиолетовый индекс или индекс вредности ультрафиолетовых лучей. С помощью специальных методик они прогнозируют, насколько безопасны для кожи человека солнечные лучи в течение предстоящих нескольких дней.