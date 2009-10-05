Обнаружен предшественник Стоунхенджа

Археологи обнаружили небольшую копию Стоунхенджа всего в полутора километрах от известного памятника.

The Daily Mail пишет, то это одна из наиболее важных исторических находок десятилетия. Исследователи назвали сооружение «Блухендж» из-за цвета найденных камней, которые когда-то использовались при строительстве.

Блухендж был установлен около 5000 лет назад – примерно в то же время началась работа над Стоунхенджем – и, похоже, это была более ранняя версия, созданная с теми же целями.

Все, что теперь осталось от сооружения – это ямы от 27 гигантских камней, установленных на холме. Исследователи из Шеффилдского университета предполагают, что камни Блухенджа были использованы для расширения Стоунхендж в ходе одной из проведенных перестроек.

Профессор Джеффри Уэйнрайт, один из экспертов, занимавшихся изучением Стоунхенджа, считает, что это открытие чрезвычайно важно, так как дает больше информации о подобных постройках.

«Теперь Стоунхендж – не единственное такое сооружение, и его нужно рассматривать в совокупности с остальными, в контексте, теперь это часть общей картины», - добавляет он.