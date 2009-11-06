Коллайдер остановили из-за куска хлеба

Большой Адронный Коллайдер (БАК) остановили во вторник вечером.

Коллайдер был запущен после почти годичного простоя, но только он заработал, ученые заметили, что его температура начала повышаться и подошла к опасной отметке. Остановив Коллайдер, техники обнаружили, что охлаждающую систему парализовал кусок засохшей французской булки.

Представительница CERN подтвердила, что причина остановки в сухаре. Но до сих пор неясно, как хлеб смог попасть в БАК, который окружен системами безопасности, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Times.

– Никто не знает, как сухарь оказался там, – сказала сотрудница CERN.