Расшифрован геном лошади

Геном домашней лошади успешно удалось расшифровать международной командой исследователей.

Работа, опубликованная ими, может пролить свет на процесс приручения лошади, а также показывает сходство между лошадью и другими плацентарными млекопитающими – такими, как козы, зубры и крупный рогатый скот.

BBC News информирует, что ДНК лошади имеет много общего с ДНК людей, что может использоваться в дальнейшем в медицине. Лошади страдают более чем от 90 наследственных заболеваний, имеющих сходство с человеческими.

«Лошади и люди страдают от аналогичных заболеваний, поэтому выявление генетических причин этих болезней у лошадей углубит понимание заболеваний в обоих организмах», - поясняет Керстин Линдблад-Тох, одна из соавторов работы.

Для получения высококачественной генетической последовательности, исследователи проанализировали ДНК взрослых породистых лошадей. К их числу относились американская подседельная, андалузская, арабский скакун, бельгийская обозная, ганноверская, исландские лошади, лошади норвежских фьордов. Генетический материал изучался с помощью технологии капиллярного секвенирования.