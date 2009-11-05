Современные землетрясения могут быть эхом древних катастроф

Многие недавние землетрясения могли быть отголосками мощнейших землетрясений, происходивших сотни лет назад, полагают американские ученые.

В статье, опубликованной журналом Nature, исследователи описывают собственную систему частоты вторичных толчков, которая может объяснить некоторые крупные землетрясения. В частности, ученые выяснили, что в районах, отдаленных от места стыка тектонических плит, эхо прошлых ударов стихии может ощущаться несколько столетий, поскольку в таких районах земной коре требуется больше времени на восстановление.

«Этого никто никогда до сих пор не замечал, — говорит профессор Сет Штейн из университета Северо-Запада (штат Иллинойс, США). — Большинство крупных землетрясений происходят на стыках плит — в таких местах, как разлом Сан-Андреас. Здесь очень активное движение, и повторные толчки после мощного землетрясения могут продолжаться с десятилетие».

Когда отголоски землетрясения стихают, геологи наблюдают за обычными перемещениями пород, надеясь таким образом оценить вероятность будущих землетрясений. Однако, как указывает Штейн, небольшие землетрясения могут происходить и в то время, когда никаких обычных перемещений не фиксируется. «И если земля не накопила к этому моменту энергии для будущих землетрясений, тогда это должны быть повторные толчки», — считает ученый.

Это, полагают специалисты, может объяснить катастрофическое землетрясение в китайской провинции Сычуань в прошлом году, которое стало мощнейшим за последние 30 лет. По официальным данным, тогда погибли или пропали без вести более 87 тысяч человек. Землетрясение в Сычуани буквально потрясло многих ученых, поскольку в этом районе на протяжении последних столетий не было практически никаких землетрясений.

Штейн и его коллега Миянь Лю из университета штата Миссури при анализе сейсмических данных обнаружили похожие сценарии на тектонических разломах всюду в мире. Если их гипотеза верна, то, возможно, она поможет прогнозировать, когда и где произойдет следующее мощное землетрясение, пишет NEWSru.com.