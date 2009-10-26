Новое пятно на Солнце всё-таки появилось

По данным станций мониторинга солнечной активности, отмеченный в пятницу процесс образования нового пятна на Солнце завершился к субботе, 24 октября 2009 года, образованием небольшой группы пятен.

Новое образование получило индекс 1029, значение «числа Вольфа» - 21. CNews сообщает, что в активной области отмечены вспышки относительно небольшой мощности - сначала С-, а затем и В-класса.

Конфигурация магнитных полей нового образования может означать принадлежность группы пятен 1039 к новому, 24 11-летнему циклу активности Солнца. Впрочем, этот цикл запоздал настолько, что уже можно говорить о неадекватности существующей модели солнечных циклов.

Рост пятна продолжается, и, возможно, оно станет самым большим в этом году. Однако является ли появление группы 1029 признаком запоздалого начала нового цикла, или же исключением из общего правила - пока неясно.

Пятен в текущем 2009 году не было вообще на протяжении 79% времени. Этот показатель существенно превосходит даже и без того экстраординарный 2008 год (73%).

Кроме того, ученые прогнозируют, что к середине среды 28 октября область должна выйти на солнечные долготы, магнитные поля которых прямо замкнуты на нашу планету. Если к тому времени накопленная в ней энергия не будет высвобождена, в период с 28 по 31 октября на Земле можно ожидать одни из сильнейших в этом году магнитных бурь.