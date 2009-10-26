Астрофизик из США обобщила данные 2 млн галактик - теория относительности теперь под вопросом

Мировая наука оказалась на пороге подлинной революции, когда открытие астрофизика из американского Корнеллского университета Рэйчел Бин поставило под сомнение ключевое положение общей теории относительности Альберта Эйнштейна, касающееся пространственно-временной модели мироздания.

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на последний номер популярного британского научного еженедельника New Scientist.

Известно, что свет отдаленных звезд и галактик на своем пути через Вселенную испытывает влияние гравитационных полей массивных космических объектов, таких как другие звезды или скопление галактик. Траектория движения света искривляется под влиянием гравитации. Таким образом, изображение этих звезд доходит до Земли искаженным, как будто через линзу.

Исследование Рэйчел Бин основывалось на изучении действия таких гравитационных линз.

Согласно теории Эйнштейна, действие гравитации объясняется искривлением пространства и времени под влиянием массы космических объектов. Ученые могут получить представление об этом процессе, наблюдая за траекторией движения света. При этом, в соответствии с общей теории относительности, коэффициент искажения времени должен быть равен коэффициенту искажения пространства.

Между тем на основе данных наблюдения за более чем 2 миллионами галактик при помощи новейших телескопов, включая Hubble, Рэйчел Бин обнаружила явление, противоречащее этому правилу. Она выяснила, что в промежутке между 8 и 11 миллиардами лет назад коэффициент искажения времени был в три раза более значительным, нежели коэффициент искажения пространства.

Теория относительности Эйнштейна получила ряд подтверждений своей верности в рамках одной галактики. Однако она никогда еще не проходила проверку на гигантских пространствах Вселенной. Работа Бин является первой, которая обобщает данные о движении миллионов галактик.

Эксперты пока не берутся судить, чем объясняется обнаруженная аномалия и можно ли согласовать эти данные с теорией Эйнштейна на основе новых гипотез.

По мнению некоторых из них, нарушение закономерностей может объясняться воздействием открытой в 1998 году темной энергии. Эта субстанция, согласно современным представлениям, противостоит силе тяготения и заставляет Вселенную расширяться.