Для сведения с ума здорового человека оказалось достаточно 15 минут

Психологи установили, что всего 15 минут пребывания в сенсорной депривации (то есть при полном отсутствии внешних раздражителей) достаточно для того, чтобы у людей начались галлюцинации.

В рамках исследования ученые помещали по очереди 19 добровольцев в темную звукоизолированную комнату. Все участники эксперимента прошли предварительный отбор, целью которого было проанализировать склонность добровольцев к галлюцинациям. В результате были отобраны люди наименее и наиболее предрасположенные к подобным эпизодам.

Как сообщает Lenta.ru, оказалось, что 15 минут достаточно для того, чтобы совершенно здоровые и не склонные к галлюцинациям люди начинали видеть вещи, которых нет в действительности. Так, из всей группы пятеро участников видели лица, а шестеро - непонятные формы. Некоторые участники отмечали повышенную обостренность обоняния, а двое почувствовали присутствие в комнате «чего-то ужасного».

Ученые полагают, что причиной возникновения подобных временных расстройств является отсутствие поступления привычного уровня информации в человеческий мозг. На это, например, указывает обостренное чувство обоняния.

По словам ученых, на опыт их вдохновили результаты американского психолога Джона Лилли, который в 50-х годах прошлого века изобрел так называемую сенсорно-депривационную камеру. Эта камера представляет собой темный звукоизолированный бак, наполненный водой. Эти камеры используются многими и по сей день, как инструменты просветления.