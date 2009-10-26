С акул сняли обвинения в нелюбви к детям

Ученые выяснили, каким образом акулы, считавшиеся бессердечными матерями, заботятся о новорожденных детенышах. Оказалось, что самки акул делают это, пока дети находятся у них в утробе.

Акулы относятся к группе примитивных хрящевых рыб. Тем не менее, у некоторых видов детеныши появляются на свет посредством живорождения - более продвинутого способа воспроизведения. Мать не заботится о детенышах, оставляя их одних сразу после рождения.

Авторы новой работы в течение 30 лет изучали процессы жизнедеятельности у сумеречных акул (dusky shark). В числе прочего исследователи измеряли размер печени на разных стадиях развития рыб. Печень для акул является источником питательных веществ, кроме того, от нее отчасти зависит плавучесть рыб.

Ученые установили, что размер печени у только что появившихся на свет акулят составляет приблизительно 20% от размера тела. Спустя несколько недель после рождения печень уменьшается до 6%. Акулы способны добывать себе пропитание сразу после появления на свет, однако первое время их навыки охотников не очень развиты. Увеличенная печень позволяет акулятам «продержаться» и не умереть с голоду до тех пор, пока они не усовершенствуют свои охотничьи приемы, сообщает Lenta.ru.

Недавно другая группа исследователей выяснила, что во время охоты большие белые акулы используют те же приемы, что и серийные убийцы. В своем исследовании авторы задействовали технику географического профилирования, которую использую криминалисты для поиска преступников.