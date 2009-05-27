Нанотехнологии в космосе

Ученые Беларуси и России в ближайшее время приступят к выполнению новой союзной программы.

Она предусматривает разработку нано-технологий создания устройств и систем космической техники, их адаптацию к другим Отраслям и массовому производству. Документ уже одобрен Советом Министров Беларуси и завтра он будет вынесен на рассмотрение Совмина Союзного государства. Планируется, что разработанные учеными технологии найдут применение не только в космосе, но и в других Отраслях народного хозяйства.

- Программа имеет пять подразделов, сюда входят и современные электронные компоненты, миниатюрные изделия типа МЭМС, новые материалы с уникальными свойствами, - говорит Сергей Чихик, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси. - Вес это направлено на совершенствование космической техники, на получение минимального объема и веса спутниковых систем.