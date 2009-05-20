В Якутии нашли еще одного мамонтенка

В мире есть не более шести подобных экземпляров, а это самый старший из всех найденных мамонтят.

Сотрудник местного отделения Пенсионного фонда Игорь Лебедев в низовьях реки Хрома заметил частично вымытые из земли останки крупного животного и сообщил ученым из Республиканского музея мамонта о своей находке.

Туша уже переправлена в музей. Ученые считают, что обнаружен опять детеныш — возраст животного не более двух лет. Хорошо сохранились голова, передние и задние ноги, а также некоторые внутренности. Предполагается, что мамонтенок погиб 15-30 тысяч лет назад.

Исследователи отмечают, что на настоящий момент в мире найдено около шести столь прекрасно сохранившихся останков мамонтов. При этом три тушки из этих шести были обнаружены на территории Якутии. До этого в списке российских находок были тушка годовалого мамонтенка, найденная в Якутии в 2004 году и полугодовалая «девочка», обнаруженная в 2007 году в Ямало-Ненецком автономном округе — по мнению ученых, одна из лучше всего сохранившихся туш мамонтов на планете.

Сейчас специалисты проводят первичную обработку находки, а потом она будет отправлена в Москву или в Санкт-Петербург. Обнаруживший ее чиновник получит от республиканского бюджета премию в миллион рублей. Такая награда в Якутии прописана законодательно.